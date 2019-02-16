鍾舒祺出嫁手指紋婚戒 祖兒寄情工作未心急拍拖

容祖兒昨晚出席品牌活動，談到前晚情人節跟家人食飯，覺得一家人歡度情人節也是開心時刻。她笑言大家以為她佳節無人約，其實約她的人有一大籮。祖兒指自己現時寄情工作唔急拍拖，打算做完演唱會後放假，到時會跟好姊妹蔡卓妍（阿Sa）去東非及希臘小島旅行，更爆阿Sa還是孤家寡人時成日「黐trip」，大家互相黐。



另外，鍾舒漫胞妹、33歲歌手鍾舒祺（Sukie），昨日公告喜訊，在情人節當日與年長三年的本地樂隊Ever結他手李恒韜簽紙完婚，留言「今後的情人節，將會是我們的結婚周年」，兩人更在手指紋上「永久的婚戒」！



