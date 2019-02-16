﻿情人節驚爆閃嫁內地「鋼男」 新婚李彩華紅噹噹晒幸福

35歲嘅李彩華（Rain），去年初同拍拖3年、曾被無線捧為「新五虎」之一嘅何遠恆和平分手，回復單身嘅佢喺內地專心拍劇賺人仔同時找到Mr.Right，前日情人節宣佈閃嫁拍拖半年、經營鋼鐵生意嘅內地6呎男Eric Huang。日前下午，榮升「Mrs Huang」嘅Rain穿上鮮紅色top，勁風騷獨自現身銅鑼灣去扮靚修甲。沿途見素顏Rain成日頭耷耷send訊息，似係同老公報告行蹤，正處於蜜月期嘅新婚生活係sweet啲嘅！







情人節放閃是常識吧！估唔到李彩華被踢爆感情有著落嘅時候，隨即喺個人網誌抱一大紮花揭曉名花有主，瞬間又驚爆已婚，上載多張與丈夫嘅Q版公仔造型照，並有印上二人卡通肖像嘅利是封，留言「Rain + Eric = Mr Mrs Huang」，宣佈正式榮升黃太。



新婚消息非常突然，其後Rain發放婚照時，順道自揭拍拖至閃婚嘅戀情過程，話同高大Eric認識5年，男方一直暗戀佢，直至女神分手才放膽力追，兩人蜜運僅半年，Eric去年11月11日、即女友生日當日正式求婚。其後Rain完成晒5億元大製作嘅內地劇《崑崙歸》後，今年2月2日在內地領證，稍後將於中港兩地補擺喜宴。問Rain是否「有餡」雙喜臨門？佢否認，表示仲有兩部劇要拍，計劃生1至2個小朋友。



紅衣紅甲油



日前下午3時，新婚Rain穿上紅噹噹上衣、加多條紅色格仔圍巾，「囍味」十足現身銅鑼灣街頭。見戴上黑超嘅佢雙手無戴婚戒，亮點反而是右手上、價值6位數字嘅搶眼金錶。買完杯咖啡，再去買個栥飯做tea，然後摩打腳行上樓上舖整指甲。逗留約兩個半小時，天都開始黑啦！塗上鮮紅色甲油嘅Rain才離開店舖，見無穿外套嘅佢將頸巾包到上嘴，保暖又遮吓素顏啦！其後行返利園，沿途成日頭耷耷send訊息，似係同老公報告行蹤，最後揸返架套上英文名加生日日期自訂車牌嘅白色靚車走人。