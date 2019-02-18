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眼明手快扶險仆方媛 城城準備陪老婆分娩

2019-02-18 列印
■郭富城稱即將做巡迴，不能做激烈活動。
■郭富城出街會拖實懷孕的太太方媛，十分體貼。 資料圖片
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　　郭富城昨日出席品牌賽馬活動，他表示因下月開始巡迴演唱會，所以要避免太激烈的活動，賽車和騎馬都要暫時停一停。提到城城早前被拍到與方媛行街時，方媛險些跌倒，幸得他扶實，他即甜笑說：「我係Family Man嚟，工作以外就係家庭，呢啲係做丈夫嘅責任，而且太太O依家有BB，我更加要拖實佢。」

　　問他是否已預留時間陪太太方媛生BB？他說：「公司會為我騰空預產嗰段時間，等我多啲時間準備。（太太係已懷孕5、6個月？）快㗎啦！快㗎啦！身邊朋友又教我等BB出世後，要送禮物畀家姐，等佢唔好呷醋。」談到憑《無雙》入圍第38屆香港電影金像獎最佳男主角，有沒有信心贏同片獲提名該獎的周潤發？城城稱會以平常心面對。

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