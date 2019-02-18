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鄂靖文張全蛋謝票 揭星爺「變臉」實錄

2019-02-18 列印
■鄂靖文表示新年期間有收到星爺利是好開心。
■鄂靖文（左）與張全蛋出席《新喜劇之王》的謝票活動。
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　　鄂靖文與張全蛋（本名賴宇恆）昨日在港出席合演的電影《新喜劇之王》謝票活動時，得悉香港觀眾喜愛此片均感到很開心。問周星馳新年期間有否派大利是給他們？兩人稱：「有收到，卻不是大利是。」怕這樣說會被星爺責罵嗎？張全蛋即改口說：「唔係，係超大封利是。」

　　談到他們早前齊指星爺很惡，在片場很怕星爺，張全蛋說：「因為拍攝時星爺很認真又不會笑，當演兩、三次都達不到他的期望時，星爺便沒有笑容；但為新片宣傳時，星爺卻變成另一個人，有說有笑又會夾餸畀你！」兩人都異口同聲表示，想再跟星爺合作。此外，問張全蛋是否已棄用真名？他即表示冇所謂。

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