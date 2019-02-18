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莊端兒慣被品評身材　 最嬲同行背後講壞話

2019-02-18 列印
■莊端兒（右）和沙律常因身材出眾惹話題及評擊。
■王貽興、莊端兒、沙律和劉翁等昨齊出席ViuTV活動。
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　　莊端兒和張沛樂（沙律）昨日為ViuTV節目《Good Night Show 發洩擂台》擔任嘉賓，二人因身材出眾惹起不少話題及抨擊，沙律坦言自己性格算和諧，因此不會因網民惡意批評而憤怒。莊端兒就說：「唔會回應佢哋，由得佢哋講，其實我都習慣晒。」

　　問莊端兒可曾因身材被說閒話時，她坦言：「最嬲係被同行背後講壞話，其實大家都知道，只不過係為咗搵食。」此外，談到「發洩擂台」容許參加者「爆粗」洩憤，問到是否已有準備好好發洩時，莊端兒笑言：「講得嘅咩？（講得，後期製作會消音。）哎呀！原來會『嘟』咗佢㗎！」

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