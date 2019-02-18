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河國榮J.Arie高歌撐善舉

2019-02-18 列印
■河國榮與J.Arie為觀眾傾力演出。
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　　河國榮和J.Arie（雷深如）前晚齊為慈善音樂會獻唱，他們期盼更多有經濟困難的晚期病人，可實現獲得優質照顧的夢想。當晚兩人以「愛」演繹多首好歌，歌聲動人。河國榮更分享了自己的生命故事，他說：「其實我身在澳洲嘅爸爸係患有柏金遜症，所以我好明白人喺患病時最需要人陪伴、關心同愛，希望多啲人能得到幫助。」

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