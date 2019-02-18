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曾執導《追捕》《敦煌》 86歲佐藤純彌離世

2019-02-18 列印
■日本名導佐藤純彌日前因器官衰竭去世，家人為他低調舉殯。
■佐藤憑中日合作的電影《敦煌》，獲日本奧斯卡最佳導演。
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　　曾拍攝經典電影《追捕》、《敦煌》等日本著名導演佐藤純彌於本月9日因器官衰竭，於東京的住所去世，享年86歲。其家人昨日已為他舉殯，亦遵照佐藤的意願，低調舉行喪禮。佐藤是日本上世紀具有代表性的導演之一，他於1962年加入東映電影，執導首部電影《陸軍殘虐物語》，即獲藍絲帶電影獎的新導演獎。1976年拍攝由高倉健主演的《追捕》更為人注目，該片是內地文革後首部上映的外語片，香港導演吳宇森亦曾改編成前年上映的同名電影。

　　佐藤與中國甚有淵源，他於88年曾拍攝中日合作的電影《敦煌》，該片令他獲日本奧斯卡最佳電影及導演，他亦執導王祖賢有份演出的《北京猿人》。

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