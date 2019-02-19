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69歲李兆基排期結婚沖喜

2019-02-19 列印
■李兆基入紙排期結婚，與邱巧貞拉埋天窗。
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　　專門在電影中飾演「惡人」的69歲資深演員李兆基去年11月患上肝癌，其後成功切除肝臟腫瘤，康復進度理想，但現時出入均需要撐枴杖。

　　昨日傳來喜訊，李兆基被發現在2月12日入紙註冊，與58歲女友邱巧貞排期結婚，不知是否為了沖喜？在曝光的擬結婚通知書上，李兆基與邱巧貞同報住九龍城一住址，而婚姻狀況一欄則填上「離婚」。據知二人相伴超過30年，所以李兆基希望可以給予對方一個名份。

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