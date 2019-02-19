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﻿溫碧霞將拍港產片演線人

2019-02-19 列印
■溫碧霞透露將接拍一套港產片飾演一名線人。
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　　前晚，溫碧霞（Irene）與吳業坤等為《流行經典50年》擔任嘉賓，Irene穿上中門大開的露肩裙，非常性感。她透露將接拍一套港產片，角色好有挑戰性，就是飾演一名線人，對Irene是一大突破。

　　Irene透露，她為即將開拍的港產片花了好多時間同導演及演員傾劇本，「我從來未演過嘅角色，所以要花多啲時間去準備。」另外，她下周要到巴黎欣賞時裝騷，雖然當地有大型示威，但她不擔心：「睇騷為主，都會趁機入新貨，我好鍾意巴黎，因為係一個好浪漫嘅地方。」問到老公會唔會一齊去？她說因為只去數日，所以不會了，「而且新年已經一齊去咗峇里旅行。」
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