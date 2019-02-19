  • 2019年2月19日 星期二
  • 19º
  • 96%
熱門： 大灣區廚師腸公屋男中環灣仔繞道關愛座

日報新聞 > 娛樂

被92歲婆婆催婚 陳瀅加國買樓做業主

2019-02-19 列印
■陳瀅返咗加拿大過年，日日玩雪。網上圖片
■陳瀅指加拿大買樓平過香港好多，又說第一次置業值得慶祝。
Previous Next

　　陳瀅昨日出席活動時有好消息宣佈，指農曆年返加拿大度歲期間在當地置業，樓價幾十萬加幣（約幾百萬港幣），她指出決定置業開心咗一陣，之後壓力又大過開心，「因為之後要供，好大負擔，又要搞得掂香港嘅生活！」

　　今年已29歲的陳瀅表示自己的理想結婚年齡是35歲前，所以要努力，之前一直被92歲的婆婆催婚，夢想見到她結婚，她覺得不可以心急，要遇到合適對象才可。問到陳家樂及羅天宇哪位合適？她笑笑口說所有人也不是，她仍然單身，呢刻無人追。講到結婚對象，她說最重要不是物質，是溝通得到，之後大家還有好長時間相處。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd