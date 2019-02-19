  • 2019年2月19日 星期二
  • 19º
  • 96%
熱門： 大灣區廚師腸公屋男中環灣仔繞道關愛座

日報新聞 > 娛樂

少爺占「爆粗」被森美取笑

2019-02-19 列印
■（左起）少爺占、當奴、森美及小儀等出席商台團拜。
■陳志雲要改善步姿，唔再「師奶跑」。
Previous Next

　　陳志雲、葛民輝、林海峰、森美、小儀及少爺占等昨日出席商台新春團拜，少爺占在猜燈謎時不慎發音不正，即被在旁的森美取笑爆粗，少爺占唯有解釋，只是演唱會「爆騷」。

　　陳志雲透露電台60周年大計，正計劃找舊主持回巢，首位目標人物就是俞琤，遲些還會推出有關紀念品和集體回憶黑膠碟等。今年是商台881的運動年，一台助理節目總監郭志仁表示，將安排前港隊運動員帶領聽眾做運動，更笑言找香港100米短跑紀錄保持者徐志豪來幫助當年因拿奥運火炬跑時被指是「師奶跑」的陳志雲更正跑姿。商台亦將於3月17日在機場博覽館外的空地舉行「霹靂音樂會」，由謝霆鋒與Rubber Band 、Mr及日本樂隊一起演出，屆時希望能集合500位結他手與霆鋒合作兩首歌。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd