﻿唔怕肉麻 元宵買蘭花O氹妻女 任達華要愛琦琦一萬年

今日是有中國情人節之稱的元宵佳節，下月便64歲的任達華(華哥)前日現身旺角花墟揀花送畀老婆琦琦及前世情人任晴佳（Ella），適逢其中一間花店發起為奧比斯飛行眼科醫院籌款，一向有善心嘅華哥二話不說捐錢兼幫手做呼籲，最後仲親自托走一盆$2,500的蘭花返歸O氹妻女，他滿足地說：「屋企有兩個Super Cute，送乜都要買雙份。」所以回家後，他會動手將蘭花分開兩盆，母女都有花收。



花店老闆是環星歌手方俊，雖然唔識華哥，但兩人都愛做善事又係惜花之人，所以啱晒嘴形。華哥好支持方老闆將3日花店收益撥捐奧比斯的善舉，所以唔介意在店外幫手呼籲為慈善做人肉佈景板，期間吸引唔少市民爭相捐錢「集郵」，連菲傭都加入，反應十分熱烈，變身景點的華哥笑言，「作為藝人應該多啲做善事，香港係一個好地方，好多人都好有善心，多啲參與公益嘢，世界更加美好。」



喜慶日子最愛送花



華哥指元宵節係浪漫日子，不能忽視，一定要去買花：「我好鍾意花，元宵、情人節、過年、生日都會送花，花好可愛加埋音樂，心情都好啲。好多時我嘅攝影作品以花為題，頭先都有邊揀花邊影相。」問到元宵應送何種花表達心意?華哥即答，「隨意啦，主要係送驚喜啫，今年情人節我就送花兼買朱古力，朱古力上有個小盒子寫上甜蜜心意，我話『最緊要有正能量及身體健康』，佢哋收到都好開心。Ella回贈動物掃描畫冊畀我。」華哥還說現在買任何嘢都要買兩份，「怕兩個Super Cute會呷醋。」



兩公婆心中都有愛



講開老婆同個女，華哥愈講愈興奮，他說：「我哋係Super家族，Ella眼中我係Superman、Superhero，乜都搞得掂；琦琦同Ella唔係我嘅小花，係我嘅Super Cute，琦琦係QQ(英文名字頭)，所以囡囡都得到一個Q，兩母女Q吓Q吓，我平時係叫佢哋Super Cute，雖然撞名，但叫嘅語氣唔同，佢哋認得我發聲唔會搞錯。」華哥結婚21年，兩公婆一直好恩愛，問到有何貼士？他忍不住大笑：「大家都好甜，唔使落咁多糖，糖份可以少啲，食得糖多唔係咁好，飲咖啡都少糖，古代時蜜糖就貴啫。唔使許下愛的承諾，最緊要係心中有愛，世界就會充滿正能量。」華哥更坦言兩公婆愈嚟愈愛，甚至愛一萬年都唔夠。



家人重視生活情趣



華哥強調有愛之餘亦唔可以忽略生活細節同趣味，「好似過年期間去澳洲旅行咁，正值鮮花盛放，喺花海度玩，好開心。而元宵好詩情畫意，我哋會gathering玩猜謎語，會先喺網上搵中英文謎語，一人提供兩個，都幾得意。」他忽發其想：「如出題1256789猜4字詞語，哈！因為冇3、4，可以講係唔三唔四，諗吓啲得意嘢，由生活趣味着手，夫妻相處之道，簡簡單單就得，要自然，唔使有咩特別要求，我哋雖然冇拖住手做運動，但跑步機放前後位置，可以你追吓我，我追吓你都ok啦，好似紅樹林咁有水有泥土，最重要自然同正能量，植物就會夠茂密。」問到此刻人生係咪最幸福?華哥笑一笑，「好開心，做人簡簡單單就開心，假期會留嚟陪Super Cute。」



採訪：方騫平 場地：柏斯花店