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﻿原子鏸後日結婚　網晒愛的紋身

2019-02-20 列印
■原子鏸與Mehdi後日結婚。網上圖片
■原子鏸上載與未婚夫對望照，大晒其愛的紋身。網上圖片
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　　武打女星鄭佩佩女兒、40歲前港姐亞軍原子鏸（Marsha），將於後日與摩洛哥籍男友Mehdi舉行婚禮，連日來Marsha在網上大晒與未來老公的「蜜照」。昨日是中國情人節，Marsha特別貼了一張掩着老公嘴的相片，其中最搶眼的是準新娘手臂上的中文紋身，寫上「在天願作比翼鳥　在地願為連理枝」，表達二人情意綿綿，十分浪漫。

據Marsha之前接受訪問表示，由於與未婚夫是在香港定情，所以婚禮亦選在香港舉行，但一切從簡，不會有中式接新娘等儀式。
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