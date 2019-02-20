  • 2019年2月20日 星期三
  • 24º
  • 87%
熱門： 關愛座老佛爺何猷啟港媽超級月亮

日報新聞 > 娛樂

未婚夫傳另結新歡 Gaga一年情玩完

2019-02-20 列印
■Gaga和未婚夫Christian近日傳分手。
■Christian近期少與Gaga亮相，反而與女fans有合照。
Previous Next

　　32歲美國天后Lady Gaga和50歲的經理人Christian Carino去年2月被爆拍拖，10月承認已訂婚，不過好景不常，近日有傳二人已分手，短短一年情玩完。因為Gaga於本月10日出席格林美頒獎禮時，被發現無戴訂婚戒指，即惹來分手傳聞。

　　昨更有報道Christian已有新歡，他於格林美舉行前兩日、即本月8日被發現在西荷里活與一名美艷的啡髮女子約會，目擊者稱︰「Christian周五晚在Sunset Tower餐廳與一名美麗的啡髮女郎在一起，他們更拖手，看上去似情侶約會。」Gaga和Christian對上一次被拍到一齊已是上月27日出席演員工會頒獎禮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd