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少鹹多趣成熱爆劇集 《性愛自修室》第二輯上馬

2019-02-20 列印
■《性愛自修室》中的Asa返到學校，成為同學的性愛治療師。劇照
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　　Netflix英國原創青少年喜劇《性愛自修室》上月首播後，因為「少少鹹多多趣」而迅速熱爆，上架四周已錄得超過4,000萬觀看人次！Netflix旋即宣佈開拍第二季，繼續為青少年解開「想知又唔敢問」的性愛話題。

　　《性》劇上架不久已獲多方討論，近乎100%正評，劇中飾演男主角Otis媽媽、對性態度極為開放的性愛治療師Jean、《X檔案》女星姬莉安德遜（Gillian Anderson），年屆50仍風韻猶存。童星出身、曾演出《雨果巴黎的奇幻歷險》英國新生代男星Asa Butterfield則飾演兒子Otis，雖然他都有性障礙，但聽得多阿媽輔導別人，回到學校竟變成同學的性愛治療師，為他們解決性愛疑難。

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