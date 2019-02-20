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《廉政》票房破3000萬 ﻿麥兆輝﻿﻿寫緊續集劇本﻿

2019-02-20 列印
■嘉欣好享受同青雲拍戲。
■在緬甸拍戲的家輝每日要拍大量動作場面，所以唔使開工最鍾意留在酒店休息。
■對於續集會否提高製作費？麥兆輝說：「唔知！我啲戲不嬲好高budget。」
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　　由劉青雲、張家輝及林嘉欣等主演的《廉政風雲 煙幕》，截至元宵，港澳區票房衝破3,000萬，導演麥兆輝興奮表示一定會搞慶功宴慰勞團隊，近日已開工的青雲透露會盡量出席。



　　正在緬甸拍戲的張家輝與身在法國工作的林嘉欣得知票房大收非常興奮，後者就為大家謀福利：「是否應該分紅給我們一班演員？開玩笑而已，希望盡快開拍續集吧！」

眼見電影走勢凌厲，嘉欣與家輝早已呼籲導演搞慶功，嘉欣笑言，「我一定會參與。」前晚出席首映的麥兆輝坦言滿意成績，又認為最緊要香港觀眾喜歡他拍的電影，亦經已開始寫續集。談到嘉欣和青雲的角色是否會延續？他說：「我覺得佢哋兩個角色仲可以講，但家輝的角色實際上死咗！希望大部份角色可以留低，好似《竊聽風雲》咁，可能新故事、新角色。」

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