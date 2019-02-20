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祖兒拍MV搞到硬晒軚

2019-02-20 列印
■呢條就係祖兒所講令佢硬晒嘅珠片裙。
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　　昨日，容祖兒的19年全新廣東主打歌《一種永遠》的MV出街，MV在台灣拍攝，導演是曾奪台灣金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」的比爾賈。由於當日祖兒要着住一件重量級的珠片衫，全身又要搽滿閃粉，搞到佢成個人硬晒軚。

　　祖兒覺得拍攝過程好得意，「因為我兩條手臂都黐咗好多唔同層次嘅閃粉，好『立』，個頭又落咗好多gel，條裙又好硬，所以成個人都好硬，哈哈。另外仲有一個shot好似驗眼，又係要我成個人硬晒定晒，哈哈。」

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