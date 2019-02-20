  • 2019年2月20日 星期三
  • 24º
  • 87%
熱門： 關愛座老佛爺何猷啟港媽超級月亮

日報新聞 > 娛樂

吳雨霏錫到個仔大笑

2019-02-20 列印
■網民留言話Kary是愛仔狂魔。
Previous Next

　　吳雨霏(Kary)的囝囝Asher唔經唔覺已經八個月大。昨日，Kary在社交網站上載同Asher玩樂的片段，只見Asher睡在牀上，Kary不斷哄及大力錫他，Asher被百厭媽媽o氹得大聲笑，笑聲非常得意！Kary留言：「This is what we do everyday! Happy 8 months Asher， I’ll do anything just to make you laugh 」。好多網民留言讚Asher的笑聲非常可愛，亦有人留言話Kary是愛仔狂魔。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd