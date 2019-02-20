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社交網追隨者破50萬 超蓮派福利晒玉背

2019-02-20 列印
■超蓮賀追隨者人數破50萬，即發功晒玉背照。 網上圖片
■超蓮早前到北海道浸溫泉。網上圖片
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　　何猷啟的龍鳳胎胞姊何超蓮昨日為慶祝自己的社交網追隨者人數衝破50萬，上載了兩張早前遊北海道拍攝的浸溫泉照，其中一張露背照更大晒其白滑玉背，又笑言「破50萬了耶，好像都要發福利照哈哈……這有算嗎？」

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