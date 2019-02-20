﻿名人紅星賀海洋公園萬豪酒店開幕 黎明Sammi齊撐場 千女華盼抽空享親子樂

香港海洋公園萬豪酒店昨日舉行開幕禮，麗新集團主席林建岳與多位嘉賓主持揭幕儀式，到賀名人包括何柱國、何正德、何林恬兒、楊受成、甘比（陳凱韻）等，紅星則有黎明(Leon)、鄭秀文(Sammi)、楊千嬅、任賢齊、鄭伊健及蘇麗珊等，過千位名人及明星雲集，場面非常盛大。







身形較以前清減唔少的黎明滿面笑容到場，讓傳媒拍照後即匆匆進場，沒接受訪問。而早前患腳傷的Sammi穿4吋高跟鞋及撐枴杖負傷支持。



任賢齊早前增肥50磅拍攝台灣男星鈕承澤執導新片《跑馬》，但受鈕導被控性侵影響而停工，傳聞小齊有意投資該片復拍，170多磅的小齊受訪時坦承已準備留鬚及增肥，但已沒辦法像之前高峰期去到220磅體重。由於最近又再開始狂吃，令他的胃酸倒流情況再現，有時入睡也因喉嚨被灼痛而紥醒，又因增肥不能接其他工作，很多人以為他退休，其實只是專心拍戲。



伊健開騷前唔敢亂飲湯水



對於自資復拍電影變倒貼片酬，小齊慨歎為何經常拍戲都賺不到錢，笑言連杜Sir都這樣說。至於投資數目，小齊表示還要跟其他投資方談，戲只拍了一半，還有大場面稍後拍，若不夠預算都會盡力幫手，他笑言最好不用幫。即將在紅館開Show的伊健表示已完成排練，只欠正式踏台，他透露今次舞台多機關又有新奇東西，希望順利，自己會早睡預防患病。問到太太蒙嘉慧可有為他煲湯補身？他笑言：「前輩講平常心，主要飲熱及暖水，平時無飲開唔好特登去飲，反而唔好，正正常常就得。」



楊千嬅透露今年結婚十周年，兩夫婦的感情已昇華至家人感覺，自爆今年情人節跟老公食情人節餐時，老公話感覺好怪，又指老公怕她敏感影響唱歌故不送花，健康又環保，她覺得是幸福的過程。問到老闆林建岳可有預留房間讓她兩夫婦昨日共度元宵佳節？她笑言別搞太多，最近忙到沒時間陪囝囝，囝囝留字條問她是否又飛了，令她內疚但也認為成長過程需學會獨立。



本報記者