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田雞代星爺否認拍《功夫2》

2019-02-21 列印
■田雞笑言要收雙倍片酬。
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　　田啟文（田雞）前晚出席活動時，他表示在周星馳電影《新喜劇之王》中重演被踩腳一幕，由於星爺冇告訴他演甚麼，直到現場拍攝時才知道，他笑說：「早知係咁我就收貴啲，至少收雙倍，因為只有我先做到。」

　　問他星爺是否開拍《功夫2》？他即否認，指星爺正忙於《美人魚2》的後期，更可能在今年暑假上映，他說：「大製作嚟，美人魚會打到上天，大家避一避佢。」

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