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宣萱不再心急覓男朋友

2019-02-21 列印
■宣萱表示唔心急拍拖，只想做自己喜歡的事。
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　　宣萱昨日出席活動時透露《尋秦記》電影版將於3月尾正式開拍，將會有很多的新改變。

　　她大讚古天樂肯接受各演員提供的意見，並在眾好友的要求下，宣萱已向古仔提議加入某位演員演出。在人生的大計上，宣萱對姻緣已不再着急，她坦言：「其實我35歲時曾經短暫湧現過想生BB嘅念頭，但好在冇生小朋友，我O依家先可以輕鬆做自己鍾意嘅事。」

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