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倫敦時裝周首度行騷17歲沈月被讚淡定

2019-02-21 列印
■沈月首度亮相倫敦時裝周行騷，表現備受讚賞。
■英國歌手Lily Allen與Wanna One主唱金在奐難得合照。
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　　邱淑貞大女沈月現已17歲，一直被譽為最靚星二代，但邱淑貞對囡囡入行卻沒有表示。近日沈月終於踏上時裝騷天橋，為爸爸沈嘉偉旗下時裝品牌在倫敦時裝周獻出第一次，雖是處女騷，沈月表現淡定，十足專業模特兒，果然是最具潛質新星。

　　沈月亦在社交網分享在現場化妝、整頭的幕後花絮外，也上載自己行天橋的片段，細妹沈日都有留言說：「I'm So Proud Of You Gorgeous。」為家姐首踏英國時裝周天橋感到驕傲。當日應邀出席時裝騷的藝人還包括英國歌手Lily Allen、韓國限定男團Wanna One主唱金在奐等，星光熠熠。

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