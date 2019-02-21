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宋慧喬除婚戒惹婚變傳言

2019-02-21 列印
■喬妹現身時，不見了左手上的婚戒。 網上圖片
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　　宋慧喬早前突然刪除社交網上與老公宋仲基的合照，立即傳出二人感情有變。昨日喬妹由首爾出發到新加坡出席活動，平常亮相都有戴婚戒的她，不時以左手撥頭髮及揮手，但卻不見了左手無名指上有婚戒，令婚變之說​傳得更盛。

　　另外，美國天后Lady Gaga去年10月與經理人Christian Carino訂婚，早前有指二人的一年情已玩完，昨日Gaga透過發言人承認與Christian的確已取消婚約。

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