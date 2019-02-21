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桂莉芙「認老」不欲再演Marvel電影

2019-02-21 列印
■桂莉芙在《復仇者4》是最後一次演「Pepper」一角。網上圖片
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　　於Marvel電影《鐵甲奇俠》及《復仇者聯盟》系列中，扮演鐵甲奇俠羅拔唐尼未婚妻「Pepper」的桂莉芙柏德露，近日接受娛樂雜誌訪問時，自爆將不再演出Marvel電影，她在演完《復仇者4》後，就會退出該系列。

　　46歲的桂莉芙聲稱年紀漸大，不適合再演這類電影，但很榮幸曾經參與《鐵甲奇俠》及《復仇者》的演出，令她得到更多觀眾愛戴及有美好經歷；但她亦稱若然日後有需要，她會再考慮客串。

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