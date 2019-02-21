桂莉芙「認老」不欲再演Marvel電影

剛周日頭場賽事，賽後競賽小組就「君臨大地」跑過千二米處後的跑法而查問騎師黃皓楠，最後小組告誡黃皓楠，指他當時雖然已盡力執行策騎指示，但鑒於當時距離直路彎尚遠，而且馬群在該階段相對分散，他決定將「君臨大地」移離內欄時實屬過早。由此可見，騎師即使要遵照策騎指示在陣上發揮，也要懂得隨機應變。 如果以上述一場作標準的話，則在二月十日尾場賽事中，「最新鮮」在過了八百米處後不久的騎法也值得被查問。 該場前段步速甚快，首六百米段速已快達三十四秒七一，到了入彎時前領馬的速度也未見減慢，本來沿欄而馳的「最新鮮」大可繼續守在內欄，再待片刻才找空位上前，但事實上「最新鮮」卻一早被移出，結果整段直...

2019-02-21