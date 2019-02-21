﻿《荷里活》演「砵仔糕」街知巷聞 王子涵盼收視創新高 建議爸爸王晶拍續集

王晶監製、TVB熱播劇集《荷里活有個大老千》，自播出以來一直廣受觀眾歡迎，該劇的演員陣容鼎盛，當中包括老戲骨鄭則仕，王晶的女兒王子涵則在劇內飾演他的女兒丁小雨（砵仔糕）。王子涵自15年簽約TVB後首當女主角，觀眾不但受落，更令她成功「入屋」，她昨日出席該劇的新春飯敍時，坦言現時行街會有好多人向她大呼其劇中花名「砵仔糕」，若收視更進一步，她會大膽向爸爸提議開拍續集呢！



昨日王晶、王子涵、張慧儀、李施嬅、莊思敏，以及首度現身宣傳該劇的鄭則仕和蔡瀚億，齊齊出席新春飯敍。王子涵坦言：「唔捨得套劇咁快就播完，早排行街時，有街坊仲叫我劇中個名『砵仔糕』或『糕姐」，我覺得好似多咗班屋企人咁，就算去泰國遇到香港旅客時，都有人要求同我合照，好開心！」



曾被叫錯「大菜糕」



王子涵笑言，雖然曾有人叫錯她做「大菜糕」，但冇所謂，皆因自劇集播出後，她的人氣一直急升，早前她曾在IG開心地宣佈，她的追隨者人數已突破30K（即3萬人），令她非常興奮。王子涵期望之後可以拍更多的劇集，問她可有要求爸爸王晶開拍《荷》劇續集？王子涵說：「若然劇集平均收視再高啲，我會大膽提議爸爸，希望有日再可以見到大家。」



鄭則仕過年「捐錢」



在劇中飾演她爸爸的鄭則仕，昨日才首次出席劇集的宣傳活動，他解釋：「過年前因為要趕拍一套電影，咁啱撞正《荷》劇嘅宣傳期。」由於接演的電影拍攝期非常緊逼，直到年廿九才拍畢，所以現在才有空出席劇集宣傳活動。



鄭則仕表示，剛過去的農曆新年只在家中休息回氣，問他有沒有發新年財時，他笑言：「有做善事吖，初三跑馬仔捐咗錢畀馬會，哈哈！（咁捐咗幾多錢？）我對自己有限制，最多係2000蚊，當做娛樂費吧！」他透露年輕時曾因為沉迷賭馬，當時好勝不知輸，最慘烈一次輸了一年人工，自始他便自我規限。他正計劃3月與家人外遊放鬆一下，因女兒在新加坡工作，已9個月冇見面，所以很掛念她。