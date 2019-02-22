﻿自己入紙辦紅館處男Show 陳曉東個唱搞得一場險擱置

入行24年，43歲的陳曉東近年轉戰內地發展，加上妻女都在上海生活，所以甚少留港。因為曾經向香港fans許下承諾，話有朝一日必定踏足紅館跟他們相聚，為「找數」，東東不但有錢唔賺推了至少10部劇集，冇咗8位數字（千萬計），更要做跑腿親自搵主辦，親力親為傾合作，甚至自己到紅館交場租，千辛萬苦下處男紅館Show終成事，得來不易。



《陳曉東 Planet XT 世界巡迴演唱會》於3月9日在紅館舉行，雖然只開一場，但東東講起由籌辦同實行非常考意志同毅力，「好多問題要解決，好似身後有萬丈懸崖咁，一旦唔玩就前功盡廢，但前面又一片迷霧無路可走，唯有咬實牙關捱落去。」東東堅持信念，不斷同自己講，「一個曾經想去嘅地方，點解要放棄呢？」由決定開show到正式籌辦，東東坦言過程好驚險，「簡直係滴晒汗，因為傾主辦過程唔太順利，對方遲遲未落實，只有一星期時間，如果再落實唔到就要放番個期出嚟，換言之個show有機會擱置。部份fans知道有危機後都覺得好失望，仲列出大堆主辦方名單提議我去接洽，但坦白講，名單中佔大部份都經已接觸過，最後我盡最大努力，3日之內call晒啲人出嚟傾，好彩最後落實到。」



提到若然大吉利是搞唔成，東東坦言有做過最壞打算，「大不了咪將個期交番出嚟，最多之後再入紙申請，不過唔保證再批。」至於籌辦最大問題，東東承認關於場數同票價，「搞得一場，要full band、full dancer、衫又重新做過，蝕本嘢冇人肯做，(會唔會收少啲歌酬？)我又唔係叫蝕住做，肯定唔係睇錢，因為內地分分鐘唱3首歌酬勞多過香港搞一個唱24首歌嘅演唱會，有風險嘅人生先係人生，唔可以忘記自己嘅理想。」



採訪：方騫平 攝影：李權威 場地：觀塘帝盛酒店



