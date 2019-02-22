﻿認偷竊欺凌同學 「火雞姐」拒答賠償數字

「火雞姐」丁可欣、陳靜（DaDa）和梁詠琪等，昨晚齊出席賀歲片《恭喜八婆》慶功宴。



火雞姐早前被踢爆中學時期連串聯群結黨蝦蝦霸霸臭史，更有偷竊和欺凌同學惡行。有聲稱是當年的受害人憶述當時被欺凌後仍留有陰影，火雞姐被群起揭露醜行後才拍片直認其事及道歉。她昨晚被問到曾遭她偷竊及欺凌的同學看過有關片段後，可有接觸她時？她只是含糊地說已向一些同學道歉和作出賠償。問到賠償的數字？她卻拒答具體數字，只說要回覆的已盡量回覆。至於有否影響聲譽？火雞姐就說自己的工作未受影響。



