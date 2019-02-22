7位數強捧四組新Sing ﻿環球新人﻿﻿涂毓麟﻿﻿再鬥姜濤﻿

香港樂壇完全青黃不接，加上唱片市道唔好，新人買少見少，不過，環球唱片為支持本地樂壇，一炮過力捧涂毓麟(Oscar)(原名:涂心業)、陳凱詠(Jace)及兩隊組合ONE PROMISE和Dusty Bottle，四組新人單位今日(22號)同時推出首個作品，唱片公司更不惜花費7位數字，安排他們在出道前接受戲劇訓練做好裝備，又聘請資深創作總監朱祖兒為各人打造全新形象，為打響頭炮不容有失。採訪：方騫平



四組力捧的新星中，以現年20歲的Oscar最有知名度，事關他在ViuTV節目《全民造星》中表現出色，雖然三十強止步，但因精於鋼琴、古典鋼琴、小提琴、中提琴和管風琴，更是校中的合唱團成員而被環球賞識。問到是否想跟《造星》冠軍姜濤在樂壇再鬥時？Oscar精靈回應：「大家都係《全民造星》踏入樂壇，目標都係想做到最好為止，我同姜濤定位唔同，正常係互不影響，希望未來日子有機會同佢及MIRROR合作。」問到對姜濤感覺？Oscar話，「參賽時我睇得出佢係好有恆心嘅人，佢好努力減肥，又好畀心機做好想做嘅嘢。」



各有賣點



叫Oscar講吓自己優點，佢怕怕醜醜咁答，「自細喺演藝學院鋼琴系接受訓練，音樂方面比較強，對音樂觸覺會比其他新人成熟，而且可以做到鄰家男孩角色，有親切感。反而讀科大環球商業高學歷唔係賣點，新人要由零開始學起。」Oscar背景好厲害，中學畢業於英國傳統貴族學校哈羅公學，鋼琴演奏級，跟英國皇家音樂學院教授深造音樂，參加《全民》時就有「公子」嘅朵。至於Jace在2016年大學畢業後參加了由環球娛樂網誌舉辦的公開選舉，由譚詠麟選出任環球唱片首席主播，精通兩文三語，機緣巧合下，公司聽到Jace的音樂Demo，發現她的歌唱潛力。



Dusty Bottle由鍵琴手JNY、結他手Jeff、低音結他手Matt和鼓手Kay四位大男孩於2016年成立，今年加入女主音Kerryta，推出復古味的廣東歌《You Don't Know Me》，新一年會主力創作帶點復古味道的廣東歌；而「搖滾力爆發樂隊」ONE PROMISE由主音文廸、結他手天衡、低音結他手Sora及鼓手Anton組成，成軍十多年來首推出創作歌《壹步》，就如細訴着ONE PROMISE的奮鬥歷程。



