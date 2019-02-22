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﻿黎姿喜獲好友力撐 TVB四大花旦世紀合照

2019-02-22 列印
■左起 : 郭可盈、蔡少芬、黎姿和張可頤，平分春色。
■郭可盈一家三口，農曆新年遊新加坡。
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　　黎姿07年棄影從商，接手弟弟黎嬰創立的醫學美容公司搞得有聲有色，周一(18日)更由創業板轉主板掛牌，成為最靚上市公司CEO。前晚公司舉行晚宴慶祝，47歲的黎姿請來昔日花旦好姊妹，48歲張可頤、49歲郭可盈及45歲蔡少芬出席，四位凍齡美女世紀合照，將90年代「四大花旦」Re U來張「世紀合照」。

　　「四旦」除張可頤外，其餘三女無獨有偶都已育有女兒擁有幸福家庭，其中黎姿更生了三個女兒。另外，當年有傳郭可盈和張可頤爭視后不和，最終可頤憑《九五至尊》呂四娘一角，踢走可盈奪得「我最喜愛的女主角」大獎。不過觀乎當晚四旦合照，應該將陳年不和之事，忘記晒啦！
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