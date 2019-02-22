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﻿代女友否認逼婚 Juno：是假的！

2019-02-22 列印
■Juno透露希望再跟韋羅莎合作。
■Jannie與Juno同居多年，二人未有結婚打算。
■Juno和Jannie 5年前翻撻後，感情升溫。
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　　麥浚龍、韋羅莎、王雙駿、Coey young昨到商台宣傳新歌《黑盒》，Juno透露跟韋羅莎因拍攝電影而認識，聽過對方的唱歌片段而邀合唱，韋羅莎所飾演的call台妹於謝安琪新歌《沐春風》曾出現過，她見證住Juno飾演的董折跟謝安琪飾演的浦銘心分手。

　　另外，對於有報道指同Juno拍拖多年的中英混血兒model女友戴庚玲(Jannie)，早前疑於社交網站放閃逼婚，對此Juno說:「傳聞吧，是假的！」追問有否結婚打算，他即說:「冇諗過，宣傳新歌就有打算。」 記者笑說下次po婚紗照，他即說：「我着？」
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