車禍捱撞被告脫罪 林夏薇：非常非常失望

現停拍劇ready生B的花旦林夏薇，去年6月出席劇集《逆緣》煞科宴後，獨自駕駛保時捷上山頂回家，遭一輛「小路出大路」的保時捷四驅車碰撞，她頭撞玻璃，立感頭痛及腰痛，即時報警處理。



案件日前審理，證人林夏薇被裁判官指其口供有自相矛盾之嫌，以及不排除當時她的車速太快，在疑點利益歸於被告下，判被告罪名不成立。林夏薇對裁決結果感到「非常非常失望」，昨在網上打下千字文發洩，她寫道：「失望的是法官竟然考慮對方的車身高過我的車身，同埋考慮我是公眾人物！我唔明以上兩點同佢小路出大路撞人，不小心駕駛有咩關係！？」



