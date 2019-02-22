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﻿節儉孕婦

2019-02-22 列印
■日前，model朱韻韻（左）一次過替老友Miki送上驚喜生日P兼Baby Shower。
■17年3月，Miki穿上同一條大肚裙出席迎嬰派對
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  當日本報影到Miki身上嘅粉紅色大肚裙，佢兩年前Baby Shower時已着過。咁橋日前佢老公夾埋其模特兒老友朱韻韻等，喺Miki生日前一日搞咗個神秘生日P兼Baby Shower，為大肚婆驚喜慶生。結果好友笑佢「穿了兩年前baby shower的衣服」，Miki亦幽默回覆：「節儉是一種美德！」
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