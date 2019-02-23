  • 2019年2月23日 星期六
  • 18º
  • 85%
熱門： 關愛座粉嶺高球場潮濕沈月方東昇

日報新聞 > 娛樂

恨與黃智雯拍親熱戲 馬國明：要激情一啲

2019-02-23 列印
■馬國明和黃智雯今次繼續飾演一對。
■《降魔的2.0》台前幕後昨齊出席拜神儀式。
Previous Next

　　TVB新劇《降魔的2.0》昨日舉行開廠拜神儀式，男女主角馬國明和黃智雯透露今次拍攝非常順行，因新一輯大部份都是原班人馬，一埋位就滿有默契，而新加盟的演員更令到劇集增添火花和趣味。黃智雯提到新一輯每個角色都有成長，問她與馬明關係會否更進一步、有親熱戲呢？馬明即搶答說：「我會加㗎喇，又唔係十八廿二，要激情一啲，哈！」馬明更大爆這次結局也同樣是開方式結果，會為觀眾帶來很多懸念。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd