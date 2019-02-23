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霆鋒親授獨門廚藝

2019-02-23 列印
■霆鋒與火火及劉翁齊炮製美食。
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　　由謝霆鋒主持的節目《鋒味》第二季將於ViuTV播出，該台製作團隊特意製作《鋒味前奏》，加插於節目前播出。節目請來火火及劉翁擔任主持，與霆鋒聯手炮製美食。霆鋒更親自教授獨門的廚藝，火火和劉翁都要爭住做他的徒弟呢！

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