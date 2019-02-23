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SKE48襲港想食小籠包

2019-02-23 列印
■SKE48六位成員齊撐動漫活動。
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　　日本組合SKE48昨日派出6名成員包括古畑奈和、小畑優奈和坂本真凜等，來港擔任動漫展表演嘉賓，她們表示有Fans來接機十分驚喜，下次想挑戰玩Cosplay。由於有些成員是首次來港，她們稱希望可以抽空去欣賞香港夜景，以及品嚐小籠包等地道美食。

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