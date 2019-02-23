詳述入院抗病經歷 李珊珊復出：慈善優先

96年四料港姐冠軍、41歲的李珊珊，近年淡出娛圈鮮有公開露面，16年更突然宣佈拍賣后冠行善，惟她沒透露拍賣最終有無成事，早前卻傳出她患有腦瘤，雖然她否認傳聞，但在社交平台及本報專欄「珊珊來辭」中承認身體出現毛病，需要試新藥及時間休養。昨日她在「珊珊來辭」中已率先以「是時候」為題預告準備好見人。昨晚她終公開露面，出席東華三院慈善音樂會，並講述入住醫院經歷，鼓勵一眾患病者要堅強面對。



珊珊自11年出席公開活動後，同外界接觸只限於在社交平台及本報專欄「珊珊來辭」，昨晚她於伊館出席「東華三院 誌友共聚 慈善音樂會」是自她公開患病消息後，首度公開現身，她事前透過工作人員表明不接受訪問，但身穿黑色斗篷、樽領上衣的她明顯比以前發胖，但精神飽滿，在台上一直保持笑容。



醫院似戰場



今次活動是為東華三院樂儀癌病治療資助基金籌募經費，珊珊甫上台即表示非常緊張，笑言本來寫了一封長信去介紹服務的重要性，但覺得上台不應拿着手機來讀，最後都放下手機，發自內心地和大家分享，她說：「我這幾年都是醫療服務的用家，不論是公營或私家醫院，我都常常出入，有很多經歷，例如：公立醫院的服務，有時我突然在家發病，打九九九，白車來送我入院，在急症室時好深感受，左邊的病人是嘔到前所未有的厲害，但他是日本人，醫護人員要用簡單的英文和對方溝通，右方有家屬鼓譟又鬧架，當時我已經沒有了半條命，但都感到自己像是在戰地，但當你有錢有醫療保險可以去私家醫院，原來也不是大家想像的好，醫生一樣要我入院，但因為無床位，醫生就話同我打針，坐輪椅30分鐘，睇睇會不會好點，所以當主席邀請我時，我好希望和大家分享這個經歷。」



珊珊又提到，這幾年患病經歷令她得出一個心態，就是靠自己，不需要別人的同情和憐憫，因這條路是崎嶇，在精神和肉體上是痛苦，「當你是病人時，就會明白無人可幫你走出這條路，但都要有好夥伴陪你行這條路」，她更寄語大家要好好陪伴身邊的病患者，如不幸患病都要堅強面對！



進度仍要覆診



在活動上無正面透露病情的珊珊，完騷後即返家，一落車見到追訪記者即有點緊張並着記者稍等，問她康復進度如何？珊珊即說：「OK呀！（何時正式復出？）慈善優先，努力去番最好狀態先，剛剛才有番健康，未是最好狀態，但我覺得今日好有意義，因為有長輩朋友用過東華服務。」當問到有否後續的康復療程要進行，她即說：「都要繼續覆診㗎！」之後珊珊感謝傳媒，然後又向大家揮手道別。