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陳炳銓憂李佳芯有高山反應

2019-02-25 列印
■陳炳銓和黎瑞恩都熱愛運動。
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　　陳炳銓和黎瑞恩昨日齊出席《NowTV童學玩動會》，陳炳銓對於女友李佳芯因壓力而爆瘡，處於半停工狀態，陳炳銓表示女友欠缺休息時間，做演員一定會有壓力，現在要抽時間休閒下。他又透露女友正身在西藏工作，過幾天才會返港，他反而擔心對方有高山反應。

　　小恩子早前陪子女到澳洲升學，回港後卻一度要透過老師聯絡兒子，隔了數天，兒子傳來留言「媽咪，早唞啦」，令小恩子笑言「激死我」！

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