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Mr.5月合體開10周年騷

2019-02-25 列印
■Mr.再合體演出一樣大受粉絲歡迎。
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　　樂隊Mr.分開各自發展3年後，前晚再度合體台上演出，吸引200粉絲冒雨睇騷。Mr.更即場宣佈，樂隊將於5月17及18日在紅館舉行10周年演唱會。事隔6年第4度踏足紅館舞台，也是他們10周年的重要日子，坦承這10年轉變甚大，各成員也有家室。

　　問到可會特意選歌唱給各自的另一半聽？Alan（布志綸）說：「不會刻意，純粹真情流露，若然情到濃時就很難說。」Tom（杜志烜）稱組隊後每首歌也是玩給家人聽，他們亦會將這10年的經歷放上舞台！

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