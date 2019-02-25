撞壆墮地膝傷化膿入院 毛舜筠對踩單車留陰影

毛舜筠及MIRROR等昨日出席《維特健靈慈善單車馬拉松》，毛姐已是第八年參加活動，她自言有段時間自己是瘋狂單車迷，有次因車速太快發生意外撞到石壆，膝蓋受傷更化膿，最終要去醫院放膿，自此對踩單車有陰影。毛姐說當時被拋落地感覺不能郁動，老公就慢條斯理在後面踩上來，由於怕見報所以沒有叫救傷車；當時位置難截的士，最後要踩單車返回沙田。



同場的MIRROR成員分為實踐及打氣兩組支持活動，姜濤直認不識踩單車，所以負責打氣。提到MIRROR將為吳業坤的紅館個唱做表演嘉賓，他們表示仍在構思表演形式，雖然他們也希望在紅館開騷，但相信有一定壓力，希望藉今次機會踏上紅館先作感受。



