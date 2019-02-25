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瑪莉莎慘成 金草莓影后

2019-02-25 列印
■瑪莉莎麥卡菲（右二）憑《賤偵Madam摷公仔》登爛片影后。 劇照
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　　每年奧斯卡前夕公佈的金草莓電影獎，都是以嘲諷一眾荷李活爛片為目的，今年憑《大老作家》角逐奧斯卡影后的瑪莉莎麥卡菲，雖然未知能否獲獎，但她以另一套電影《賤偵Madam摷公仔》先榮登金草莓影后；而美國總統特朗普就憑紀錄片《Death of a Nation》及《Fahrenheit 11/9》勇奪爛片影帝。

　　至於由韋法奴及John C. Reilly主演的《Holmes & Watson》就被封最佳爛片，而由占美杜倫夥拍狄高達莊遜主演的《格雷的五十道色戒3》，不負眾望地奪得最爛劇本獎。

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