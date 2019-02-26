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蘇永康六月孖中樂團紅館開騷

2019-02-26 列印
■蘇永康表示將拉大隊到內地綵排6月騷。
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　　蘇永康(阿公)昨日到電台宣傳6月21及22日於紅館舉行的演唱會。他指紅館騷將與86位中樂團樂手合作，三天後由大師操刀拍攝宣傳片。阿公表示自15年做完「男人幫」演唱會後，經理人已希望他入紙申請在紅館開騷，但他卻一直推辭，因為未想到為觀眾帶來刺激的新元素。不過，繼前年為澳門演出回歸騷時跟中樂團的合作有所發現，自己的歌曲多帶拉丁和爵士等西洋味，配搭中國樂器的演奏卻有另一番風味，因此促成是次與中樂團再度合作。

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