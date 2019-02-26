  • 2019年2月26日 星期二
  • 19º
  • 85%
熱門： 限奶令綠置居奧斯卡李偲嫣港女偷貓

日報新聞 > 娛樂

Coffee着超短裙：覺得好羞恥！

2019-02-26 列印
■Coffee(左)和Lilian穿上超短裙錄節目。
Previous Next

　　林芊妤(Coffee)及簡幗儀（Lilian）為ViuTV一個以校園為題的節目，穿上超短校裙Look擔任嘉賓。Coffee笑道：「做咗媽媽着校服，着上身先覺得好羞恥！我影相畀老公睇，佢話『What！』因為條裙真係超短。」

　　Coffee亦談到中學時期曾離家出走，「爸爸好大男人，管得好嚴，覺得女人要三從四德。當時我要打籃球，佢就覺得女仔要彈鋼琴，我離家出走去朋友屋企。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd