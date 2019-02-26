廣東話冧女fans 南柱赫：同我拍拖啦！

韓星南柱赫前晚假九展舉行fans見面會，全晚他出盡冧招向一眾港迷大派福利。他先開金口獻唱好歌，又抽三位fans即場重現他演出韓劇的經典場面，更為fans擔任私人調酒師，即席為兩名幸運兒炮製愛心雞尾酒。當然也不少得晒廣東話，他不但大讚fans靚，還向他們表白說：「你係咪鍾意我？姐姐，你同我拍拖啦！」



期間，南柱赫在台上自爆童年瘀事，他稱8歲時，爸爸曾因為他瀨尿而打他一頓，說畢不禁自嘲好尷尬，最後他大方落台跟fans大合照。適逢日前是南柱赫25歲生日，於是fans趁機為他補祝生日，驚喜送上蛋糕，並大唱韓文生日歌，令他開心又感動。







