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去旅行兼做善事 阿Bob盼與子女齊學習

2019-02-26 列印
■阿Bob希望以身作則培養子女的同理心。
■眾藝人與嘉賓大合照留念。
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　　林盛斌（阿Bob）與太陽娛樂旗下藝人沈震軒、楊柳青、蘇偉泉（灰熊）和徐志勇（小肥）等，昨日出席「Travel For Good」活動。Travel For Good是打破常規旅行的框架，參加者在旅程中，除了可探索當地的真實生活面貌外，可與當地人共同完成一項改善社區的任務，透過旅行去行善。最近Travel for Good更增設親子團，鼓勵父母與子女共同經歷。前年曾參加該活動到柬埔寨修房建廁的阿Bob表示：「我鍾意佢哋增設親子團，因為我希望喺過程中同仔女一齊學習。」他強調最好的身教就是父母以身作則，培養子女的同理心。

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