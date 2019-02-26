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﻿女星戰衣毁譽參半 龍母Marvel隊長閃爆紅氈

2019-02-26 列印
Emilia Clarke ■以《權力遊戲》龍母一角走紅的Emilia，選了一襲閃銀淡紫色的立體剪裁露肩晚裝，恰如其分的性感，再配一頭俏麗的短髮，儼如閃亮女神般吸睛。美聯社
珍妮花洛庇絲 ■一如過往，籮霸都愛以閃爆造型現身，昨日這件金屬緊身晚裝，驟眼看似足夜店舞池的mirror ball，過份搶眼便令人有over的感覺。 美聯社
查理絲花朗 ■向來行金髮性感女神路線的查理絲，這次回復天生的深啡髮色，配上淺藍色高領長袖修身晚裝，真女神玩優雅性感不用露肉，密封都可以引死人！美聯社
貝兒娜森 ■Marvel隊長貝兒娜森行紅地氈的戰衣是一襲銀色開衩裙，高領入膊的設計，加上貼身露美腿，性感之餘更顯高貴。美聯社
愛瑪史東 ■愛瑪穿上菱形珠片長裙，款式保守，幸好肩膀上的立體飛碟造型手袖，為整體造型增加了趣味性，而古銅色亦凸顯出愛瑪的白晳膚色。美聯社
Sarah Paulson ■《異能仨》女星Sarah Paulson行紅氈的晚裝，無論是深桃紅的顏色，以至鬆泡泡的設計都予人錯覺，以為她將街市的買餸膠袋車埋做衫。美聯社
陳靜 ■《我的超豪男友》女星陳靜就如戲中所演的名媛一樣，向來衣Q不俗。但今次錯選了這襲桃紅色超巨型娃娃裙，將她高挑苗條的身段完全遮掩，簡直暴殄天物！美聯社
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        奧斯卡頒獎禮曲終人散，除了賽果令人關注外，女星們的衣着亦是最大睇頭。昨日雖然一眾女星盛裝行紅地氈，但整體反應毁譽參半，皆因女星們所挑選的戰衣，都略嫌過份單一，款式若非大露背便是拖尾長裙。至於顏色方面，更不約而同揀了閃令令的晚裝亮相，其中最索的可算是「龍母」Emilia Clarke及Marvel隊長貝兒娜森，二人閃爆紅氈。本報記者
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