﻿《綠簿旅友》奪最佳電影 《羅馬》贏導演獎 奧莉花憑《爭寵》封后 雷米演活Queen已故主音稱帝

美國電影界盛事第91屆奧斯卡頒獎禮昨日在洛杉磯舉行，今屆在無主持的情況下順利完成，雷米馬利克和奧莉花高雯分別憑《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》和《爭寵》大熱榮封影帝、影后。最佳電影則由《綠簿旅友》撼低大熱影片《羅馬》奪得，結果令人意外。











今年奧斯卡頒獎禮在無專職司儀帶領下仍順利舉行，只超時15分鐘，比往年超時近1小時大有進步，今屆影帝和影后分別由雷米馬利克和奧莉花高雯大熱奪得（主要獎項得主名單見附表）。



雷米疑太興奮跌落台



雷米早前已憑《波希米亞狂想曲︰搖滾傳說》中，扮演Queen樂隊已故主音Freddie Mercury形神俱似橫掃多個頒獎禮影帝獎，他上台前與《波》片拍檔兼女友Lucy Boynton咀嘴，他稱自己是埃及美國移民，並感激樂隊Queen，「感謝Queen，感謝你們讓我成為你們傳奇的微小部份。」他又多謝女友，指她有如電影的心臟，之後他落台時疑太興奮跌落台，多名護醫人員即抬出擔架牀欲救雷米，不過他隨即笑笑口站起來。



至於奧莉花對贏得影后感到相當驚喜，因她擊敗7度提名金像獎的《仁妻》女星格蓮高絲，她上台前獲丈夫Ed Sinclair及《爭寵》拍檔愛瑪史東錫面。奧莉花稱感到很有壓力，亦識做提起對手格蓮，「你一直是我的偶像，這不是我想要的。」暗示希望格蓮封后。男女配角方面，由《綠薄旅友》馬許沙拉艾利和《愛在無聲的街角》女星Regina King奪得。



《羅馬》《黑豹》各掃三獎



Peter Farrelly執導的《綠》片奪最佳電影，有網友不滿賽果，稱是繼06年《撞車》奪最佳電影後，「最差的最佳電影」得主。不過《綠》片已獲頒金球獎喜劇/音樂劇組最佳電影，以及監製工會最佳電影，成績亦有目共睹。有指大會不頒最佳電影給大熱的墨西哥黑白片《羅馬》，因《羅馬》由Netflix發行。《羅馬》最後贏得最佳導演（阿方素卡朗）、最佳外語片及最佳攝影三獎。獲7項提名的超級英雄片《黑豹》同樣掃走最佳服裝設計、美術設計及原創音樂三獎。



此外，近日樂壇天后Lady Gaga與未婚夫Christian Carino取消婚約，以及傳Gaga分手是因為拍《星夢情深》戲假情真戀上對手畢列谷巴。頒獎禮上，見畢列名模女友Irina Shayk坐在男友和Gaga中間，似宣示主權。最終Gaga雖然失落影后，但憑《Shallow》與Mark Ronson獲最佳原創歌曲，她在台上激動落淚。



第91屆奧斯卡



頒獎典禮部份得獎名單



最佳影片：《綠簿旅友》



最佳導演：阿方素卡朗 《羅馬》



最佳女主角：奧莉花高雯《爭寵》



最佳男主角：雷米馬利克《波希米亞狂想曲》



最佳女配角：Regina King



《愛在無聲的街角》



最佳男配角：



馬許沙拉艾利《綠簿旅友》



最佳原創劇本：《綠簿旅友》



最佳改編劇本：《臥底天王》



最佳攝影：《羅馬》



最佳外語片：《羅馬》墨西哥



最佳動畫：《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》



最佳動畫短片：《包寶寶》



最佳原創歌曲：《Shallow》 （《星夢情深》）



最佳視覺效果：《登月第一人》



最佳原創音樂：《黑豹》



最佳美術設計：《黑豹》



最佳服裝設計：《黑豹》



最佳剪接：《波希米亞狂想曲》



最佳混音：《波希米亞狂想曲》



最佳音效剪接：《波希米亞狂想曲》



最佳化妝及髮型：《為副不仁》



最佳紀錄片：《Free Solo》







