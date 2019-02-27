不和8年 ﻿Gaga娜姐世紀合照﻿

失落今屆奧斯卡影后寶座的樂壇天后Lady Gaga，賽後與傳不和8年的麥當娜更「世紀合照」泯恩仇！







第91屆奧斯卡頒獎禮前日落幕，有約2,960萬觀眾收看，成績是歷來第二低。Lady Gaga在賽後拿着「小金人」，與傳不和8年的天后麥當娜為雜誌拍下「世紀合照」泯恩仇，隨即成為網民熱話。娜姐亦在社交網站分享和Gaga的合照，獲逾百萬網民按讚！



Gaga和《星夢情深》拍檔畢列谷巴在賽後慶功派對繼續攬頭攬頸，畢列未婚妻Irina Shayk被拍到在兩人身後獨坐。畢列的前妻Jennifer Esposito就在網上和應「難相信Gaga和畢列無曖昧」的言論贈興。







