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勝利否認有服務 提供「陪瞓」男女

2019-02-27 列印
■勝利屢被捲入負面新聞。資料圖片
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　　BIGBANG成員勝利曾任CEO的韓國夜店，被揭女客遭性侵案後再爆醜聞。昨有韓國傳媒指，勝利為討好投資者，涉為投資者安排索女或男子「陪瞓」提供性服務，更有疑似勝利的對話流出。勝利所屬的YG娛樂隨即發表聲明，否認有關指控，並會追究造謠源頭。



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