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林子祥5月開騷　葉蒨文要唞冇份唱

2019-02-27 列印
■阿Lam作狀出手「教訓」囝囝林德信。
■葉蒨文（右二）現身撐老公的個唱記者會。
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　　林子祥（阿Lam）昨日為5月3日至7日假紅館舉行的《林子祥 Lamusical 2019演唱會》，於母校拔萃男書院禮堂舉行記者會，太太葉蒨文、兒子林德信、小肥、胡琳及司儀鄭丹瑞（阿旦）到場支持。阿Lam父子與小肥及胡琳合唱《三人行》，阿旦問阿Lam對這班年輕人可有寄予和鼓勵？他說：「唔係要鼓勵佢哋，係要畀壓力佢哋，佢哋個個唱得演得，希望我揀嘅歌佢哋唱得舒服。」

　　阿旦公佈演唱會加開5月6日及7日兩場，阿Lam就此表示：「我係要好，唔係要多，總之每個騷要盡力做到最好為止。」又透露花了很多時間令個唱會以音樂劇形式進行，「今次開騷接近有50首歌，我大概唱9成，希望透過音樂講故事。」問到葉蒨文可會參與？他說：「無角色適合佢，佢話次次都係佢做，今次畀佢唞吓。」

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